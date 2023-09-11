В Киеве нацгвардеец собирал данные для ударов РФ по ТЭЦ, его задержали – СБУ

Служба безопасности задержала в Киеве агента ФСБ, который готовил новые удары России по столичным ТЭЦ, − им оказался контрактник одной из воинских частей Нацгвардии, сообщает Украинская правда.

"Фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года. Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ задействовала своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ" , – говорится в сообщении.

Находясь за пределами Украины, злоумышленник давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокации тепловых электростанций в столице. Также россиян интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровень их защиты подразделениями Сил обороны.

Всю полученную информацию нацгвардеец направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" из ФСБ от 100 до 1 тысячи долларов. Сумма зависела от сложности проведенной "работы" и важности добытой информации.

Сообщается, что эти данные оккупанты собирали для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

Скріншот: СБУ

Как отмечают в СБУ, российского агента задержали в результате многоэтапной спецоперации во время выполнения им вражеского задания. Во время обысков по месту его проживания в Киеве обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу России.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) УК. Задержанный агент ФСБ находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы.