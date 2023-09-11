В Минфине назвали вероятный курс гривны в 2024 году

Министерство финансов и представители бизнеса ожидают ослабления курса в 2024 году.﻿ Об этом шла речь на мероприятии, организованном Европейской бизнес ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины", сообщает Экономическая правда.

Так, согласно озвученным прогнозам, гривна пересечет отметку 41 грн за доллар.

В частности, в правительстве предусматривают на 2024 год курс 41,4 грн за доллар. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Нас беспокоит укрепление гривны. Это минус, о котором мы коммуницируем с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/$1" , - сказал он.

Марченко уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые Минфин ориентируется.

Это примерно соответствует ожиданиям бизнеса. Как отмечают в Европейской бизнес ассоциации курс гривны в следующем году достигнет 41 грн за доллар.

В госбюджете-2024 планируется заложить курс доллара на уровне 41,4 гривны. Об этом говорится в инструкции по подготовке бюджетных запросов на следующий год, которую ранее обнародовало Министерство финансов.

Минфин также спрогнозировал курс доллара на ближайшие несколько лет. В 2025 году предусмотрен рост до 44,5 гривен за доллар, а в 2026 году - до 43,0 гривен.