Минэнерго не планирует использовать графики отключений электроэнергии с 1 октября

Министерство энергетики Украины не планирует использовать графики отключений электроэнергии с 1 октября, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что пока никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предвидится.

"Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей потребителей. В дневные часы наблюдается профицит мощностей. Поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется", – говорится в сообщении.

В Минэнерго уточнили, что в настоящее время электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону.

Кроме этого, в Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема полностью будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей.

В то же время отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне.

Напоминаем:

Из ремонта более чем на две недели раньше запланированного срока вышел очередной атомный блок одной из АЭС мощностью 1000 МВт.