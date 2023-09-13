Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список ограничений

Кабинет министров Украины ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изымать, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит постановление Кабмина.

Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны. Таким образом, по Украине запрещается пересылать, в частности:

национальную и иностранную валюты;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, которые используются в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;

оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

технические средства негласного получения информации,

биологические агенты.

В то же время в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

огнестрельное оружие всех видов,

основные части оружия,

устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия,

патроны к ним,

холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва,

взрывчатые вещества или взрывные устройства,

легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества,

наркотические средства,

психотропные вещества,

прекурсоры,

радиоактивные вещества,

паспорт, трудовую книжку и ряд документов,

токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.

"В случае выявления в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком" , - говорится в постановлении.

Напомним, ранее мы писали, что государственный ПриватБанк до конца года будет отправлять перевыпущенные или новые карты "Новой почтой" бесплатно.

Напомним, что "Новая почта" доставляет посылки для военных бесплатно. Программой может воспользоваться любой желающий.