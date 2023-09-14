ВСУ ночью сбили 17 из 22 "Шахедов" – сводка Генштаба

В ночь на 14 сентября российские оккупанты атаковали Украину 22 беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136/131", 17 из них удалось уничтожить. ВСУ продолжают сдерживать врага и вести наступательные действия.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 14 сентября.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 29 боевых столкновений.

Враг нанес 2 ракетных и 92 авиационных удара, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. По уточненной информации, вчера оккупанты атаковали Украину 47 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 35 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

Авиационные удары получили населенные пункты Мороховец, Плетеновка, Петропавловка, Кисловка, Харьковской области; Степь Сумской области; Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Северск, Спорное, Курдюмовка, Клещиевка, Красногоровка, Нью-Йорк Донецкой области; Роботино, Запасное Запорожской области; Отрадокаменка, Приднепровское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях враг не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах северо-восточнее Берестового Харьковской области, Белогоровки Лугангской области и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районах Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" защитники стойко держат оборону Марьинки - здесь за прошедшие сутки россияне предприняли 14 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Генштаб подчеркивает, что все атаки врага в районах Малой Токмачки и Ивового Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать составы и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 район сосредоточения личного состава вооружения и военной техники, 15 артиллерийских средств, 2 боеприпаса и станция РЭБ противника.