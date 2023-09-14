В Умань прибыла полиция Израиля на период паломництва хасидов

В Умань прибыла полиция Израиля на период празднования Рош ха-Шана, они будут нести службу совместно с украинскими коллегами, сообщает Украинская правда.

"Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана. Совместно с украинскими полицейскими они несут службу в местах паломничества хасидов.

Уже сегодня иностранные коллеги заступят на патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии" , – говорится в сообщении МВД Украины.

За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8 тысяч 726 паломников-хасидов. Всего ожидается прибытие всего около 30 тысяч паломников.

В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС.

До 19 сентября развернут сводный отряд ГСЧС в Черкасской области, а также привлечены передвижной пункт управления ГСЧС, тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки.

13 сентября стало известно, что в Умань Черкасской области прибыли уже 11 тысяч паломников-хасидов на праздник Рош ха-Шана

В прошлом году, несмотря на войну в Украине, на празднование Рош ха-Шана в Умань прибыло 29 тысяч хасидов.