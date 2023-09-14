В Славянске СБУ задержала корректировщика российских обстрелов

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора, корректировавшего удары российских войск голосовыми сообщениями, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По данным следствия, информатор собирал разведданные о местах базирования украинских защитников в районе Славянска. Больше всего его интересовала дислокация наших воинов, СБУ и Госпогранслужбы на прифронтовой территории Донецкой области.

Для сбора информации он обходил город и близлежащие поселки, где скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Полученные сведения он передавал оккупантам через двух "связных", которые оказались командиром батальона "Енакиево-Дунайская бригада" и боевиком "мотострелкового полка" Южного военного округа ВС РФ.

"Установлено, что передачу разведданных фигурант делал в виде голосовых сообщений через популярный мессенджер. Он надеялся, что такой способ не привлечет внимание правоохранителей" , - добавляет СБУ.

Во время обысков был обнаружен мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Согласно ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.