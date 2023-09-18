Атака на Хмельницкую область: повреждены дома и железная дорога
В результате работы ПВО в Хмельницкой области взрывной волной повреждены окна и крыши в домах. Также обломки повредили железнодорожный путь.
Об этом сообщил заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
По данным ОВА, также произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар потушили спасатели.
Вместе с тем начали восстанавливать железнодорожный путь, который повредили обломки сбитой ракеты.