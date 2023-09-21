СМИ: В Молдове фермеры требуют запретить импорт подсолнечника из Украины

В Молдове фермеры требуют запретить импорт подсолнечника из Украины, из-за которого якобы снижается цена на эту культуру внутри страны, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет NewsMaker.

Отмечается, что министерство сельского хозяйства Молдовы уверяет, что никакого импорта из Украины нет.

Кроме того, в министерстве признают сложное положение фермеров, которые взяли кредиты и в прошлом году закупали дизтопливо и удобрения по высоким ценам.

По словам госсекретаря молдавского ведомства Василия Шарбана, правительство мониторит ситуацию и уверяет, что вводить запрет на импорт не могут, поскольку его нет.

Резкое снижение цены в Молдове связывают с намерением компании Transoil, которая занимается переработкой подсолнечника и экспортом зерновых, завезти в Молдову крупную партию подсолнечника из Украины. Девять вагонов этой культуры якобы уже завезли из Украины.

По оценке ассоциации сельхозпроизводителей "Сила фермеров" в этом году в Молдове соберут около 700 тыс тонн подсолнечника. Если власти не примут меры, это может привести к банкротству фермеров, утверждают в ассоциации.

Напомним:

Украина и Молдова согласовали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года.