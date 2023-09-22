Венгрия заблокировала заявление Евросоюза по Карабаху – журналист

Венгрия не дала свое согласие на утверждение заявления от имени всех 27 стран-членов ЕС по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает Европейская правда.

Внешнеполитическая служба ЕС накануне обнародовала заявление высокого представителя Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, в котором он предупредил Азербайджан о мерах в случае нарушения прав карабахских армян.

По данным Джозвяка, это заявление планировали подать как общую позицию всех 27 стран Евросоюза, но Будапешт не согласился.

"Это должно было быть заявление 27 членов ЕС, но Венгрия заблокировала его" , – написал Джозвяк в своем Twitter (X), ссылаясь на три отдельных источника, знакомых с процессом подготовки документа.

В заявлении Борреля говорилось о том, что Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации.