Владельцам авто объяснили, могут ли они расчитывать на субсидию

Субсидию на коммунальные услуги в Украине могут не получить владельцы автомобилей. В Пенсионном фонде объяснили, кто может рассчитывать на субсидии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook.

Отмечается, что субсидии могут назначить только при условии, если лицо из состава домохозяйства или член семьи лица из домохозяйства имеет одно транспортное средство (кроме мопедов и прицепа), с года выпуска которого прошло более 5 лет.

Если же конкретный член одного домохозяйства имеет в собственности по крайней мере одно транспортное средство, с момента выпуска которого не прошло 5 лет или два или более автомобилей в возрасте до 15 лет, то субсидия в таком случае не назначается.

Семья, в собственности которой есть два или более авто, может претендовать на субсидию, когда со времени выпуска автомобиля будет более 15 лет.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Отметим, что количество получателей субсидий в Украине может увеличиться с началом осенне-зимнего сезона, суммы в платежках существенно возрастут после включения отопления.