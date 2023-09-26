В Минобороны РФ показали командующего Черноморским флотом на онлайн-совещании

Минобороны России показало изображение командующего Черноморского флота Виктора Соколова на совещании. Ранее украинские ССО заявляли, что ликвидировали его, сообщает Украинская правда.

Около 13:15 российские СМИ сообщили, что Песков заявил журналистам, что "не владеет информацией о якобы гибели командующего Черноморского флота Соколова".

Через 5 минут Минобороны РФ опубликовало несколько фотографий с военного совещания, на одной из которых видно изображение Соколова на экране.

Фото: Минобороны РФ

Позже российское оборонное ведомство также обнародовало видеозапись совещания. На ней Соколов на экране выглядит полностью неподвижным, даже когда между 5-секундной склейкой (04:26-04:31) у него вдруг появляются очки.