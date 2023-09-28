ISW: Иран может договориться о передаче ракет РФ в октябре

Иран может договориться с Россией о передаче ракет после окончания действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей ему такие соглашения, 18 октября.﻿ Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Отчеты украинской и израильской разведок свидетельствуют о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh -110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или более.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил иранский стенд на российской военной выставке в Москве в августе, во время которого иранские официальные лица продемонстрировали ему различные иранские ракетные системы, включая Zolfaghar.

19 сентября Шойгу посетил Тегеран, чтобы обсудить укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества с Ираном.

Командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджи Заде провел Шойгу во время экскурсии по иранскому арсеналу беспилотников, ракет и противовоздушной обороны в штабе Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране.

20 сентября Шойгу также обсудил окончание срока действия ракетных ограничений Резолюции СБ ООН 2231 с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.