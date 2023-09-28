В Rheinmetall раскрыли подробности создания совместного предприятия в Украине

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall в четверг подтвердил, что получил от Федерального антимонопольного ведомства Германии разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром"), сообщает Европейская правда.

Об этом Rheinmetall сообщил на своем сайте.

Немецкий концерн сказал, что подал разрешения в другие федеральные ведомства и "в ближайшее время" ожидает положительного ответа и от них.

"Совместное предприятие будет базироваться в Киеве и заниматься сервисом и техническим обслуживанием, а также сборкой, производством и разработкой военных транспортных средств", – отмечается в сообщении.

Сотрудничество между Rheinmetall и "Украинской оборонной промышленностью" направлено на укрепление оборонного сектора и национальной безопасности Украины путем постепенного развития общего потенциала в области оборонных технологий.

На первом этапе сотрудничество будет сосредоточено на техническом обслуживании и ремонте техники, которую Украина получила как от Германии, так и от других партнеров. А в дальнейшем, говорят в Rheinmetall, речь пойдет о совместном производстве отдельных видов оборонной продукции в Украине.

"В перспективе сотрудничество между Rheinmetall и "Украинская оборонная промышленность" может также предусматривать совместную разработку военных систем командами украинских и немецких специалистов, в частности для дальнейшего экспорта в Украину", – добавляют в концерне.

В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и средств противовоздушной обороны.