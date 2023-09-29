АЛЛО: как прошла презентация Xiaomi 13T и 13T Pro
26 сентября в Берлине прошло мероприятие Xiaomi, в рамках которого компания обновила одну из самых популярных линеек — T-cерию. Свет увидели смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, призванные принести флагманские технологии более широкой аудитории. И тут есть о чем рассказать.
Оптика и эстетика: камеры в новых смартфонах
Презентация началась с красивого видео, в котором компания сразу задала тему — возможности съемки новых смартфонов. Показали много абстрактных футажей, явно намекающих на новые линзы, а завершился ролик слоганом «Masterpiece in sight» («Шедевр на глазах»), что, вероятно, было отсылкой к обработке в реальном времени. Но обо всем по порядку.
На сцену вышел Даниэль Дежарле — директор по международным коммуникациям Xiaomi. Он поблагодарил всех участников, следящих за событием онлайн, а затем перешел к рассказу о том, как Xiaomi привносит инновации будущего в настоящее. Также поведал о передовых продуктах компании: очках дополненной реальности Wireless AR Glass, складном смартфоне Mi Fold 3, не обошлось и без милой киберсобачки второго поколения, ставшей героем многочисленных мемов.
После небольшого предисловия Даниэль представил концепцию «Xiaomi InSight», при которой у пользователя будет больше возможностей «превращать реальность в красивые снимки». Для этого компания сосредоточилась на трех основных моментах:
- реалистичный контраст;
- точная калибровка цвета;
- ультраширокий динамический диапазон.
И все это удалось реализовать благодаря партнерству Xiaomi и Leica.
Ну что ж, самое время показать новые смартфоны. Начали с камер:
- основной модуль — 50-мегапиксельный IMX707 с апертурой F/1.9 и фокусным расстоянием 24 мм;
- телефото — 50 Мп, светосила F/1.9 и двукратный оптический зум;
- ультраширокоугольный — 12 Мп с апертурой F/2.2.
Что нового, помимо изменения аппаратной части:
- Используется система из семи линз, что должно отсечь различные артефакты.
- Добавили ИК-фильтр для лучшей светопропускаемости.
- Нанесли покрытие на края стекол, чтобы уменьшить количество рассеянного света.
- Для изготовления линз используется циклический олефиновый сополимер, он поглощает излишний свет.
Технология против бликов тоже на месте. А в качестве доказательства продемонстрировали видео с Дэном Рубином — профессиональным фотографом, который рассказал о преимуществах съемки на новые гаджеты.
От оптики переходим к эстетике. По умолчанию смартфоны фотографируют в двух стилях: аутентичном и ярком. Первый — более естественный, второй — насыщенный, что лучше подходит для размещения в социальных сетях. Появились пользовательские стили в реальном времени: можно заранее настроить цвет, тональность и текстуру, а на экране вы увидите, как будет выглядеть итоговая картинка.
Новый интерфейс напоминает таковой в камерах Leica, вотермарки обзавелись новыми вариантами, а возможности постобработки позволяют имитировать наиболее популярные фокусные расстояния: 35 мм, 50 мм и 90 мм.
Что еще:
- поддержка съемки в RAW 10-bit для гибкой обработки в Photoshop и Lightroom;
- запись видео в LOG с возможностью использовать LUT в реальном времени;
- Xiaomi Imaging Engine — продвинутый движок постобработки;
- Xiaomi ProFocus — система быстрого автофокуса, распознающего также животных;
У смартфонов на 63% более высока скорость затвора. В качестве «спарринг-партнера» выбрали Samsung Galaxy S23 Ultra, который проиграл новинкам.
Другие параметры смартфонов
Закончив с главным преимуществом новых гаджетов, Даниэль рассказал о технических характеристиках устройств:
- спинка: из многослойной био-веганской кожи в синей версии, мятная и черная имеют глянцевую поверхность;
- дисплей: плоский с диагональю 6,6 дюйма с пиковой яркостью 2600 нит, частотой обновления 144 Гц;
- процессор: 4-нм Dimensity 9200+ у 13T Pro и 8200 у 13T;
- память: до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ хранилища.
В устройствах используется испарительная камера, благодаря которой смартфоны в обычном режиме нагреваются всего до 35.5˚С. Это на 3˚С меньше чем у S23 Ultra. В играх у гаджетов преимущество в 1˚С по сравнению с флагманом Samsung.
Емкость аккумулятора составила 5000 мАч. Модель Про поддерживает зарядку мощностью 120 Вт — от 0% до 100% за 19 минут. У 13Т — 45 Вт и 64 минуты. Впервые обе модели линейки защищены от влаги и пыли по стандарту IP68.
Умнее с каждым разом: Xiaomi Mi Watch 2 Pro
Закончив с основными гаджетами презентации, нам показали обновленные умные часы компании. Вот основные параметры:
- 1.43-дюймовый дисплей;
- физическая поворотная головка для управления;
- 200+ динамических циферблатов;
- поддержка LTE;
- двухдиапазонный GPS;
- 4-нм процессор Snapdragon W5+ Gen 1;
- операционная система — Wear OS.
Среди интересных функций — возможность измерить индекс массы тела. Заявлено более 150 режимов тренировок и до 65 часов автономной работы.
Закончилась презентация глобальным запуском умного браслета Band 8, который доступен в цветах Graphite Black и Champagne Gold. Также международную версию получили планшеты Pad 6 и Pad 6 SE.
Xiaomi в очередной раз представили интересные гаджеты, у которых есть все шансы стать хитами продаж. А как окажется на самом деле — покажет время.