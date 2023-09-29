Минимальная зарплата в 2024 году вырастет до 8 тысяч - Шмыгаль

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет до 8 тысяч гривен, также планируется индексация пенсий, сообщает Экономическая правда.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В марте 2024 года проведем еще одну очередную индексацию (пенсий – ЭП). В следующем году также запланировано увеличение минимальной заработной платы до 8 тысяч гривень" , – сказал глава Кабмина.

Он отметил, что правительство ни одного месяца не задерживало выплаты пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий. Но за время войны было проведено уже две индексации пенсионных выплат.

Также Шмыгаль добавил, что тарифы на коммунальные услуги до конца отопительного сезона не будут расти. При этом предполагается увеличение бюджета на субсидии.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил проект госбюджета на 2024 год.