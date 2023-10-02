Норвегия присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

Норвегия объявила, что присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России, который блок ввел в июне - таким образом страна поддержала все пакеты санкций ЕС, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщается на сайте МИД.

"Норвегия вместе с Европой реагирует на нападение России на Украину, что является нарушением международного права. В знак солидарности с Украиной мы поддержали все пакеты санкций ЕС. Одиннадцатый пакет санкций направлен на усиление существующих санкций и борьбу с их обходом. Это важно, поскольку необходимо срочно остановить поток денег, которые Россия использует для финансирования своей жестокой агрессивной войны" , - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюйтфельдт.

Отмечается, что Осло поддержало санкции ЕС против РФ с некоторыми национальными коррективами.

Так, новые санкции предусматривают, в частности, запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые "могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала РФ".

В то же время запрет на продажу ценных бумаг теперь распространен на ценные бумаги в любой валюте.

Также Норвегия расширила перечень юрлиц, связанных с российской военной промышленностью, на которых распространяется запрет на экспорт. Кроме того, запрещен импорт российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба" в Германию и Польшу. Также изменены перечни продукции из железа и стали, а также список предметов роскоши, импорт которых ограничен.

При этом Осло не стало запрещать доступ к портам судам, участвующим в перевалке нефти, которые подозреваются в нарушении запрета на импорт российской нефти или ценового потолка.