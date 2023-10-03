Шойгу: РФ не планирует новую мобилизацию, военных хватает

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что необходимости в дополнительной мобилизации нет, поскольку у армии якобы есть необходимое число военнослужащих для ведения войны против Украины, сообщает Украинская правда.

"Планов по дополнительной мобилизации в Генеральном штабе нет, Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.)" , – цитирует Шойгу российское пропагандистское издание "РИА Новости".

По его словам, только в сентябре якобы заключили контракт более 50 тысяч человек, а всего с начала года на контракт и в добровольческие формирования якобы пришли более 335 тысяч россиян.