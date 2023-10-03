МАГАТЭ провело ротацию своих представителей на оккупированной ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии сегодня, 3 октября, провело ротацию своих представителей на оккупированной Запорожской АЭС, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"После сегодняшней ротации на ЗАЭС и через год после МАГАТЭ продолжает важную работу по обеспечению безопасности и защищенности объекта. Сейчас мы выполняем наши миссии независимо и с полной отдачей" , - говорится в сообщении.

Он поблагодарил все страны, которые делают взносы на деятельность агентства.

Фото: Ротация (twitter.com/rafaelmgrossi)

"Особая благодарность Японии за поддержку в приобретении этих бронированных автомобилей. Эти автомобили не только необходимы для транспортировки во время наших ротаций на ЗАЭС, но и важны для обеспечения безопасности персонала МАГАТЭ" , - добавил Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале полномасштабного вторжения. Интервенты не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют хранилища для хранения техники и расположения живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Напомним, недавно на ЗАЭС произошла очередная авария. Был риск остановки работы одного из энергоблоков. Кроме того, украинские официальные лица не раз сообщали о рисках теракта на станции.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что РФ может создать условия, которые повлекут за собой ядерный инцидент после деоккупации Запорожской АЭС украинскими защитниками.

Также Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной электростанции под полный контроль Украины.