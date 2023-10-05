НБУ снизил валютные интервенции для поддержки курса гривны – Пышный

Спрос на межбанковском валютном рынке 4 октября был гораздо более сдержанным по сравнению с первым днем после перехода в режим управляемой гибкости обменного курса. Интервенции НБУ снизились более чем вдвое.﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в Facebook, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Рынок постепенно убеждается в серьезности наших намерений удержать устойчивость курса и позволять лишь незначительные колебания. Ожидаем, что спрос постепенно стабилизируется. Могу лишь повторить, что для нас приоритетной задачей сохранение курсовой устойчивости" , - написал он.

Как отметил Пышный, гривна на межбанке остается дороже, чем на момент введения управляемой гибкости курса: 36,6 грн/доллар против около 36,9 грн/доллар (официальный курс + 1%) по состоянию на утро 3 октября. За день она ослабилась на копейку или на 0,03%.

По его словам, резкого скачка наличного курса в небанках также не произошло, а в банках он почти не изменился.

"Скажу больше, сегодня курс продажи валюты в небанковских финучреждениях даже несколько укрепился - с 38,37 грн/доллар до 38,25 грн/доллар" , - рассказал глава НБУ.

Пышный заявил, что НБУ внимательно следит за ситуацией и держит руку на пульсе валютного рынка.

"И у нас есть достаточно ресурсов, инструментов и желания, чтобы этот пульс оставался стабильным" , - добавил глава НБУ.

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Банки продают и покупают валюту по свободному курсу без ограничения в 1% официального курса. С учетом курса на межбанке НБУ устанавливает официальный курс.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук сказал, объемы продаж НБУ 3 октября были "достаточно высокими выше обычного", что было ожидаемое центробанком. По его словам, продавцы в первый день придерживали валюту, из-за чего НБУ увеличил продажу из резервов.

В итоге официальный курс доллара по отношению к гривне за два дня вырос с 3,57 грн/доллар до 36,60 гривен за 1 доллар.