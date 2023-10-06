Арахамия отреагировал на обыски у производителя тепловизоров Archer

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил о беспокойстве относительно обысков, проведенных НАБУ у производителя тепловизионной техники Archer, и инициировал закрытое заслушивание на комитете вопроса о защите подобных компаний, сообщает Экономическая правда.

Об этом он написал в Telegram.

"Очень обеспокоен ситуацией с обысками НАБУ у известных производителей тепловизионной техники Archer, которую все знают еще с 2014 года.

Таких компаний в стране очень мало и они делают крайне важную работу - мы должны их защищать при любых обстоятельствах", - отметил Арахамия.

Нардеп добавил, что инициирует закрытое заслушивание этого вопроса на комитете ВР.

Напомним:

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски в офисах и местах проживания сотрудников единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Работа компании пока приостановилась.

По словам руководителя компании Александра Яременко, во время обысков представители НАБУ изъяли телефоны, компьютеры и документы, касающиеся выполнения государственных контрактов. Компания добровольно передала технику, все пароли и документы.

Он добавил, что правоохранители копировали конструкторские чертежи и документацию, программные продукты, которые являются интеллектуальной собственностью компании и государства.

В НАБУ подтвердили факт обысков в частных компаниях, имеющих отношение к поставкам продукции оборонной промышленности, в рамках уголовного производства о возможной растрате государственных средств в особо крупных размерах при госзакупках продукции оборонного назначения.

Ведомство отрицает изъятие компьютерной техники, а все необходимые сведения скопированы на месте с участием специалиста.