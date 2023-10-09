НБУ назвал самые распространенные финансовые схемы мошенников

Жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще всего обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.﻿ Об этом свидетельтсвуют данные опроса, который Национальный банк Украины (НБУ) провел вместе с компанией "Опендатабот", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

В настоящее время опрос прошли более 112,9 тысяч пользователей. Пользуясь ситуацией и сложным положением граждан, преступники адаптировали мошеннические схемы под сегодняшний день и обманывали людей, притворяясь банками или обещая финансовую помощь от государства, международных и благотворительных организаций, отметили в НБУ.

Результаты свидетельствуют, что чаще всего преступники обманывают молодежь в возрасте 18 - 24 лет (14% опрошенных) и людей старше 65 лет (11,5%).

Согласно опросу, почти треть жертв мошенников потеряли от их действий около 500 гривен, еще четверть опрошенных потеряли более 5 000 гривен.

Большинство мошеннических случаев произошло при покупке или продаже товаров в интернете - 52,7%. Второе по популярности место занимает такое мошенничество как фишинговые ссылки - 18,6%. Далее в списке распространенных мошеннических схем - слом аккаунтов в соцсетях (12%) и выманивание информации по телефону (10,2%).

Как отметил директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин, во время войны мошенники используют уязвимость граждан, их тревогу, затруднительное состояние.

"Противодействовать этому можно только через осведомленность и критическое мышление. Характерно, что большинство случаев, когда граждане теряют свои деньги, возникают из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг" , - сказал он.

По его словам, половина от общей суммы ущерба от мошенничества с платежными карточками - через социальную инженерию.