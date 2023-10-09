ХАМАС пригрозил казнить на камеры заложников в ответ на удары Израиля
Палестинское движение ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на израильские удары по Газе, осуществляемые без предупреждения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает The Times of Israel.
С таким заявлением выступил представитель бригад ХАМАС Изз ад-Дин аль-Кассам.
"С этого часа любой обстрел наших людей, которые находятся в безопасности своих домов, без предупреждения, будет сопровождаться казнью гражданских заложников, которая будет транслироваться на видео и аудио".
Предыстория:
- В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, военные будут блокировать даже доступ к продовольствию.
- Перед этим официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
- Ранее в ХАМАС заявили, что террористическая группировка удерживает более 100 израильских заложников.