Bloomberg: Цены на нефть снизились наиболее за шесть месяцев

Цены на нефть снизились после наибольшего скачка за шесть месяцев, поскольку Израиль заявил, что его возмездие за атаки боевиков ХАМАС в выходные "только началось", что увеличивает перспективу новой нестабильности на Ближнем Востоке.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

West Texas Intermediate упал ниже 86 долларов за баррель после скачка на 4,3% накануне.

Нефть марки Brent с расчетами в декабре упала на 0,5% до – 87,68 долларов за баррель.

Обострение на Ближнем Востоке повысило волатильность нефти после значительных колебаний в течение последнего месяца, когда экономические беспокойства повлияли на рост, подкрепленный сокращением поставок по Саудовской Аравии и России.

"Хотя роль Израиля в мировом снабжении нефти ограничена, обострение [...] грозит втянуть США и Иран. Любое возмездие Тегерана, поддерживающего ХАМАС, может поставить под угрозу проход судов через Ормузский пролив, жизненно важный канал, по которому транспортируется большая часть мировой сырой нефти и который иранское правительство ранее угрожал закрыть" , – пишет Bloomberg.

Исламская Республика стала основным источником дополнительной сырой нефти в этом году, смягчив затягивающиеся рынки, но дополнительные американские санкции против Тегерана могут ограничить эти поставки.

Конфликт отвлек внимание от основных показателей спроса и предложения, и ОПЕК накануне повысила свои прогнозы глобального спроса на нефть к середине века.