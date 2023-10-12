Трамп прокомментировал нападение на Израиль: упрекнул Нетаньяху и Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху менее чем через неделю после нападения ХАМАС на страну. Об этом Трамп сказал, выступая перед сторонниками в конференц-центре в Палм-Бич во Флориде, сообщает Европейская правда.

Трамп почти два часа рассказывал, как он помог перенести посольство США в Израиле в Иерусалим и хвастался подписанием Абрахамских соглашений, которые формализовали дипломатические отношения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Он также обрисовал картину "альтернативной вселенной", которая, по его мнению, существовала бы, если бы он был переизбран в 2020 году вместо президента Джо Байдена.

"Израиль процветал бы, у него не было бы никаких проблем. Иран никогда бы не играл в эту игру" , – сказал Трамп.

Вместо этого, по его словам, мир наполнился "хаосом, кровопролитием, войной, террором, смертью" и оказался на пороге Третьей мировой войны. Он назвал Байдена "абсолютно некомпетентным", а членов администрации Байдена – "глупыми людьми".

Он также раскритиковал премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, который, по его словам, не помог Соединенным Штатам во время удара беспилотника в 2020 году, в результате которого был убит Касем Сулеймани, лидер подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, ответственного за секретные военные операции.

"Я никогда не забуду, что Биби Нетаньяху подвел нас. Это была очень ужасная вещь" , – сказал Трамп.

Его критика Нетаньяху вызвала немедленную реакцию губернатора Флориды Рона ДеСантиса, который соревнуется с Трампом за номинацию от Республиканской партии. ДеСантис назвал абсурдом, "что кто-либо, а тем более тот, кто баллотируется в президенты, решил бы сейчас напасть на нашего друга и союзника Израиль".

Комментарии Трампа стали его первой расширенной реакцией в отношении событий в Израиле после того, как он мало говорил на эту тему во время предвыборной остановки в Нью-Гемпшире в понедельник.

Называя себя "лучшим другом Израиля в Белом доме", Трамп обвинил Байдена в том, что он "бросил Израиль кровожадным джихадистам", когда отменил некоторые экономические санкции против Ирана.