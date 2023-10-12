Столтенберг о блокаде Газы Израилем: Важно защищать гражданское население

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о дискуссии министров обороны стран-членов Альянса вокруг решения Израиля объявить блокаду сектора Газы после атаки террористической группировки ХАМАС, сообщает Европейская правда.

Об этом Столтенберг рассказал на брифинге в четверг в Брюсселе.

Генсек НАТО отметил, что Альянс не принимает непосредственного участия в событиях в секторе Газы, и подтвердил, что во время встречи министр обороны Израиля, который был онлайн, показал присутствующим шокирующее видео пыток со стороны ХАМАС.

"И это также причина, почему члены Альянса так решительно осудили эти ужасные террористические атаки против гражданских лиц в Израиле и против Израиля", – добавил он.

В то же время Столтенберг добавил, что по мере развития конфликта "важно защищать гражданское население, и это также было четко выражено членами Альянса".

"Существуют правила войны, существуют требования пропорциональности, и это было подчеркнуто многими членами Альянса. И это то, о чем они заявляют одновременно с тем, что они очень четко осуждают жестокие зверства и насилие, за которые несет ответственность ХАМАС", – сказал генсек.

В Еврокомиссии ранее комментировали решение Израиля отключить электроэнергию и воду сектора Газы, введя фактическую блокаду, а также широкомасштабные бомбардировки, заявив, что это – следствие действий ХАМАС.

В то же время топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые действия Израиля противоречат международному праву.