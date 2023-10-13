ГБР завершило расследование по массовым расстрелам активистов Майдана: дело передали в суд

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении 6 бывших милиционеров роты специального назначения ПМОП "Беркут". Дела подозреваемых были переданы в суд, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Государственное бюро расследований в рамках уголовного производства продолжает настойчиво исследовать обстоятельства массовых расстрелов на Майдане Независимости во время акций гражданского неповиновения в 2013-14 годах.

"Эти преступления не имеют срока давности и виновные обязательно будут наказаны" , - отметили в бюро.

Следствием установлено, что 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве милиционеры роты специального назначения ПМОП "Беркут" выполнили приказ высшего руководства и применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

Из-за их действий погибли 48 участников акций протеста и еще 90 получили огнестрельные пулевые ранения.

По данным правоохранителей, после совершения преступления оружие повредили и скрыли, однако, часть его была найдена и идентифицирована.

Сейчас подозреваемые обвиняются в препятствовании проведению мирных акций протеста, превышении служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, совершении террористического акта, причинении тяжких телесных повреждений, умышленных убийств и законченных покушений на умышленное убийство двух и более участников акций протеста, а также похищении табельного огнестрельного оружия.

"Обвиняемые скрываются на территории страны-агрессора и стали гражданами РФ, - сказали в ГБР.

В отношении других 14 милиционеров этого подразделения, также причастных к расстрелам, специальное досудебное расследование находится на завершающей стадии.

Силовой разгон Евромайдана в Киеве

Силовой разгон мирного протеста на Майдане Независимости в Киеве - незаконная акция силовых ведомств Украины, проведённая силами спецподразделений "Беркута" ночью 30 ноября 2013 года с целью очищения площади от участников стихийного протеста, известного как Евромайдан.

Протесты начались 21 ноября 2013 года как реакция на решение Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Протестующие непрерывно находились на Майдане, причем их количество менялось. По состоянию на ночь 30 ноября, когда состоялась акция силовиков, на площади оставалось около 400 протестующих, преимущественно студентов. В результате действий "Беркута" тогда пострадали по меньшей мере 79 человек.

Напомним, что в начале года стражи порядка завершили расследование дела по обвинению бывшего командира киевской роты специального назначения "Беркут" в массовых расстрелах активистов Майдана 20 февраля 2014 года.