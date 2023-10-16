В Польше власть и оппозиция отреагировали на результаты выборов в парламент

Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский назвал прогнозируемые результаты выборов "победой", хотя и допустив, что дальнейшее пребывание "ПиС" у власти под вопросом, тогда как оппозиция говорит о своей фактической победе, сообщает Европейская правда.

После объявления результатов экзит-полов, которые прогнозируют смену власти, лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский и премьер Матеуш Моравецкий назвали результат ПиС победой.

Моравецкий отреагировал словами "Мы победили", дописав слова благодарности избирателям.

Качиньский заявил, что прогнозируемые экзит-полом результаты с 36,8% у ПиС свидетельствуют о "четвертой победе в истории партии, уже третьей подряд", но и признал, что пока неизвестно, получится ли у ПиС снова сформировать правительство, несмотря на формально первое место.

"Мы еще не знаем этого, но должны надеяться, и также должны знать, что независимо от того, мы во власти или оппозиции – мы будем воплощать этот план различными способами и не позволим предать Польшу" , – сказал Ярослав Качиньский.

Лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск назвал прогнозируемые результаты "победой Польши и демократии".

Он отметил, что хотя ожидания были выше, но он чрезвычайно доволен 2-м местом политического блока с 31,6%.

"Польша победила. Демократия победила. Мы отстранили их от власти" , – заявил Туск.

Лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш назвал день выборов "днем больших перемен" в Польше и констатировал, что этот шанс на изменения обеспечил блок "Третий путь".

В "Левице" со своей стороны приветствовали шансы на возвращение к власти.

Отметим, пока это прогнозируемые результаты выборов, хотя экзит-полы в Польше считаются точными. Блок "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" еще во время кампании рассматривали друг друга как союзников для формирования коалиции, которая сможет изменить власть ПиС в Польше. Опрос прогнозирует ей около 250 мандатов в Сейме (для большинства достаточно иметь 231 голос).

На 6 часов утра Национальная избирательная комиссия посчитала голоса с чуть более 5% избирательных округов.