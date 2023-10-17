РФ сделала шаг для возможности возобновления ядерных испытаний

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении одобрили законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сообщает Радио Свобода.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, во втором и третьем чтениях этот законопроект может быть рассмотрен 18 и 19 октября.

В начале октября с инициативой отзыва ратификации договора выступил президент России Владимир Путин во время своего выступления на "Валдае". Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что отзыв ратификации не означает намерения Москвы проводить ядерные испытания. Хотя тогда же на "Валдае" сам Путин сообщил, что Россия провела "последние успешные" испытания ядерного оружия "Буревестник".

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генсамблеей ООН в 1996 году. Из ядерных государств Индия, Пакистан и КНДР не подписали договор, а США и Китай подписали, но не ратифицировали.

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