В Авдеевке новое обострение, возросло количество обстрелов – МВА

После относительного "затишья", в Авдеевке фиксируют "новое обострение", армия РФ не оставляет попыток захватить город. Об этом заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, сообщает Радио Свобода.

"Обстрелы продолжались всю ночь. Круглосуточно мы слышим с позиций стрелковые бои. Гатят они из всего, что есть. Условное "снижение" градуса напряжения, которое несколько дней было на нашем направлении, к сожалению, вчера мы наблюдали наоборот обострение, увеличилось количество обстрелов по территории общины, увеличилось количество авиаракетных ударов, не только по нашей и по соседней, Очеретинской общине" , – рассказал он.

Барабаш говорит, что "враг не оставляет попыток оцепить город, найти скважины в полосе обороны Вооруженных сил Украины".

"Ну и все свои неудачи они (российские военные – ред.) компенсируют количеством и массированностью артиллерийских и авиаракетных ударов" , – добавил глава МВА.

Также Барабаш отметил, что из-за обострения боевых действий в Авдеевку не завозят гуманитарную помощь. В то же время идет эвакуация гражданских, в городе остается около 1600 человек.

"Понемногу идет эвакуация: вчера (18 октября – ред.) мы вывезли 4 человека, а позавчера 9. Надеюсь, что такие обстоятельства (обострение боевых действий – ред.) все-таки людей немного будут заставлять, видимо, одобрять решения по эвакуации" , – рассказал он.

Барабаш не отмечает, что "жить в городе сейчас действительно очень сложно".

"Мы даже прекратили завоз гуманитарной помощи именно на период обострения, хотя она есть в городе, есть продукты питания, есть медицина в достаточном количестве, резервы есть" , – констатировал глава МВА.

К 2020 году население Авдеевки составляло около 32 тысяч человек.

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