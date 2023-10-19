Из портов Одесской области вышли еще два судна – ЦТС

Из портов Большой Одессы временным черноморским коридором, объявленным Украиной, сегодня, 19 октября, вышли два судна, сообщает Укринформ.

Из портов вышли балкеры Xin Shun дедвейтом (полная грузоподъемность – ред.) 75,8 тыс. тонн и Peter S, который имеет дедвейт 71,5 тыс. тонн.

Известно, что последний был под погрузкой в порту Черноморск.

В порты Большой Одессы сейчас идут суда Ida дедвейтом 18,2 тыс. тонн и Mariner, имеющий дедвейт 56,8 тыс. тонн.

Интересно, что у балкера Ida уже был опыт в октябре мероприятия и выхода из украинских портов новым коридором, объявленным Украиной.