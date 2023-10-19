ABC News: Власти Израиля разрешили военным начать наземную операцию в Газе

Власти Израиля решили разрешить своим военным начать наземную операцию на территории Сектора Газа, когда они будут готовы, сообщает РБК-Украина.

Об этом в интервью ABC News заявил неназванный член кабинета безопасности Израиля.

Более подробных деталей насчет возможного ввода войск в Сектор Газа чиновник не раскрыл.

При этом министр экономики Нир Баракат в интервью изданию рассказал, что сейчас приоритетом для Израиля является уничтожение боевиков ХАМАС.

"Мы приложим все усилия, чтобы вернуть наших заложников, вернуть живыми… Но первым и последним приоритетом является уничтожение ХАМАС" , - отметил глава Минэкономики.

Он добавил, что многокилометровые туннели, которые проложил ХАМАС под Газой, станут "самым большим в мире кладбищем".

Стоит заметить, что, по информации израильских СМИ, кабинет безопасности сейчас проводит свое заседание. Именно этот орган должен одобрить вторжение в Сектор Газа.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они расстреливали и похищали мирных жителей, видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Военным уже удалось выбить боевиков с территории страны. Следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

ЦАХАЛ уже проводил рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. Но вглубь территории израильские солдаты не заходили.