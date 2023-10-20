В Киеве военного трижды ударили ножом, нападающих ищет полиция

Неизвестные напали с ножом на военного в центре Киева вечером 19 октября, раненого госпитализировали, полиция разыскивает злоумышленников.﻿ Об этом говорится в сообщении столичной полиции, сообщает Украинская правда.

"Около 22:00 часов в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение от врачей о том, что на улице Назаровской обнаружен военнослужащий с ножевым ранением. Медики немедленно госпитализировали пострадавшего" , – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители предварительно установили, что мужчина шел по территории ботанического сада, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения.

Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, просматривают записи с уличных камер видеонаблюдения и опрашивают вероятных свидетелей, чтобы разыскать нападавших.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.