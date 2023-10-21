Минэнерго: Из-за обстрелов без света остаются потребители в 7 областях

Из-за обстрелов и технологических нарушений без света остаются потребители в 7 областях, в Киеве обесточивались около 10 тыс абонентов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Отмечается, что в Киеве из-за сообщения ГСЧС об обрыве провода обесточивались 9,7 тысячи потребителей. Сейчас все запитаны.

"В Киевской области в результате технологических нарушений обесточены 388 потребителей. Ведутся восстановительные работы. В Черниговской области действием защиты отключилась линия 110 кВ, обесточились 7 населенных пунктов. Всех запитано через резервные линии, ведутся восстановительные работы" , - говорится в сообщении.

Также на Львовщине из-за неблагоприятных погодных условий обесточена линия 110 кВ, потребители не обесточивались.

В прифронтовых регионах россияне из-за постоянных обстрелов в Херсоне обесточены 2,7 тыс. потребителей. Также без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Всего за сутки энергетики запитали почти 13 тыс потребителей. Большинство из них - это абоненты в Донецкой области.