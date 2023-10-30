Федоров рассказал, влияет ли позиция Маска на работу Starlink

Переданные Украине американской компанией SpaceX Илона Маска системы спутникового интернета Starlink продолжают свою работу в обычном режиме, несмотря на неоднозначные и скандальные высказывания предпринимателя.﻿ Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украина Михаил Федоров, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Чиновник назвал Старлинки "критической инфраструктурой для войны" в настоящее время и "базовым компонентом для технологической войны".

"Это связь, это возможность нашим военным координироваться, передавать информацию, использовать системы ситуационной осведомленности, то есть быстро понимать, что происходит на поле боя и принимать решения" , - объяснил он.

Глава Минцифры предпочитает "разделять" американского бизнесмена на того, кто выдает много Старлинков, быструю логистику и лучшие прайсы, и "другого Маска в X.com, который делает разные заявления, которые мы не поддерживаем, как и все в Украине, и для нас вообще дико слушать то, что он говорит".

"Поэтому я здесь буду говорить о первом Маске, который помогает со Старлинками. Сегодня Старлинки работают, с ними нет проблем. Мы работаем с компанией SpaceX и их продуктом Starlink. То есть все двигается нормально" , - рассказал Федоров.

По словам министра, украинская сторона также будет перед будущими холодами и новыми возможными вызовами получать новые партии Starlink. Они закупаются польскими коллегами польским коллегам, но "все же находясь в этой коммуникации с компанией SpaceX".

"Поэтому все работает, для нас это важно, и надеюсь, что все будет работать" , - сказал чиновник.

Объясняя, влияет ли "Маск-политолог" на работу компании "Маска-предпринимателя", Федоров подчеркнул, что США умеют строить институты, "влияющие на то, как развивается бизнес и есть определенная устойчивость процессов".