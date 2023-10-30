После национализации в банке Sense открыли вкладов на 11 млрд гривен

После национализации Sense Bank украинцы открыли в банке более 100 тысяч вкладов на общую сумму около 11 миллиардов гривен, сообщает Экономическая правда.

Кроме этого, через 100 дней после национализации банка 80% розничных клиентов повторно разместили свои сбережения на депозитных счетах банка.

"Уровень доверия корпоративных клиентов к Sense Bank после смены владельца существенно вырос. Это подтверждается увеличением остатков на счетах юридических лиц. С момента национализации банк вырос в пассивах юридических лиц с 18,8 млрд. грн. до 36,4 млрд. грн" , - говорится в сообщении.

Так, прирост пассивов МПБ составил 29%, а портфель корпоративного бизнеса увеличился на 95%. Участие предприятий государственного сектора в структуре пассивов банка составляет около 23%.

Также Sense Bank возобновил участие в программе поддержки микро- и малого предпринимательства в Украине Доступные кредиты 5-7-9. Корпоративный блок рассматривает более 160 кредитных заявок от действующих и потенциальных клиентов на общую сумму более 18 млрд грн.

Также заявку банка на участие в государственной программе кредитования "Еселя" согласовала Украинская финансовая жилищная компания. После подписания Генерального соглашения с ПАО "Укрфинжилье" банк будет предоставлять заемщикам ипотечные кредиты сроком от 1 до 20 лет по процентным ставкам 3% или 7% годовыхэ