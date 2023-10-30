НАТО о "погромах" в Махачкале: Проявление радикализации российского общества

Вчерашние беспорядки в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны Кремлю, хотя это и результат разжигания ненависти российской пропагандой. Об этом заявил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", сообщает Европейская правда.

По мнению Сартса, столкновения – это одно из проявлений радикализации российского общества.

"Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан – одно из мест, откуда родом многие из тех, кто погиб в Украине" , – сказал Сартс, добавив, что события в Махачкале не вызвали особого удивления.

По его словам, то, что произошло, было реакцией людей на конкретную ситуацию.

"Такие проявления не выгодны Кремлю, и будут попытки их подавить", – сказал эксперт, добавив, что это будет происходить "единственным способом, который они знают, – силой".

Кремлю и центральной власти ничто не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления – нечто такое, чего допускать нельзя, потому что события могут зайти непредсказуемо далеко.