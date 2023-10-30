В Минцифры рассказали, как будет работать реестр военнообязанных

Единый электронный реестр военнообязанных необходим для того, чтобы отцифровать информацию о гражданах и автоматизировать работу военкоматов. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

Он отметил, что единственный электронный реестр военнообязанных "Оберег" вводился в эксплуатацию и наполнялся достаточно долго. Он появился раньше начала полномасштабного вторжения в РФ.

По словам министра, каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит в "папочках".

"По сути, первая задача была - это отцифровать эти папочки, внести их в систему, для того чтобы эта информация была онлайн. И когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько есть военнообязанных, а где они учились - то есть для того, чтобы делать какое-то прогнозирование. Этот этап закончился, более 90% уже оцифровано именно этой информации" , - сказал он.

Федоров отметил, что теперь все будет построено таким образом, что когда человек приходит в военкомат, данные уже находятся в этой системе. Таким образом, речь идет об автоматизации работы военкоматов, которая убирает эти очереди, окошки и тому подобное. Это о сервисе в самом военкомате.

С другой стороны, речь идет о качественных данных, которые позволяют ВСУ и главнокомандующему принимать управленческие решения - какое количество людей мобилизовать, кто ему нужен и так далее.

"Это открывает возможности отображения каких-то документов, если мы говорим о "Дія.Милитари", например, что вы являетесь военнообязанным, если это нужно. То есть появляется реестр, который можно использовать. Вот в принципе для этого нужен "Оберіг" , - добавил он.

Федоров отметил, что сейчас при женитьбе мужчина должен известить об этом военкомат. С появлением единого реестра эта информация может меняться автоматически. Так, будет ненужно каждый раз приходить в военкомат для того, чтобы известить его о том, что в жизни человека что-то изменилось.

По его словам, есть ряд правил, когда человеку нужно приходить. Он уверен, что 90% мужчин нарушали их, ведь даже не знают об их существовании.

"И я вам скажу, что я уже видел нескольких министров обороны, когда мы их онбордили в эту тему, рассказывали о проблематике, что так не может быть, то оказывалось, что каждый из них также должен получить штраф за то, что он или женился и не пришел, или у него изменился город регистрации и он там не пришел и так далее" , - рассказал он.

Министр сказал, что на данный момент нет никакого интерфейса коммуникации граждан с военкоматами через реестр. Речь идет только об автоматизации для общения сотрудника военкомата с военнообязанным - ему не нужно будет бежать и брать папочку с документами.