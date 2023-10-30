Зеленский провел разговор с премьером Нидерландов: что обсудили

Президент Украины Владимир Зеленский повел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которого они обсудили усиление обороны Украины и новый пакет санкции против России, сообщает РБК-Украина.

В ходе разговора стороны сосредоточились на укреплении обороны Украины, европейской безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

Зеленский отметил, что предварительные договоренности стран реализуются: дополнительные ракеты для систем Patriot, подготовка к передаче F-16, патрульные катера и долгосрочная финансовая помощь.

Они также обсудили дальнейшие оборонные потребности Украины в защите наших людей, инфраструктуры и портов.

"Я призвал ЕС ускорить работу над 12-м пакетом санкций против России, а еще над эффективным механизмом перевода в Украину доходов от замороженных российских активов" , - написал президент.

Политики обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке. Зеленский отметил, что предотвращение дальнейшей эскалации и более широкой войны отвечает интересам мирового сообщества.

Он также подчеркнул, что Украина готова приложить все усилия в сотрудничестве с партнерами, чтобы положить конец террору и защитить жизнь гражданских людей.

Поддержка Украины от Нидерландов

Отметим, что Нидерланды являются одним из союзников Украины в войне против России. Амстердам оказывает нашей стране как военную, так и экономическую помощь.

Недавно Нидерланды объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Также Рютте заявил, что Нидерланды окажут новую военную помощь Украине для защиты энергетики и зернового коридора. В частности, планируется поставки снарядов для зенитного ракетного комплекса Patriot.