Time: ОП готовит отставки в военном руководстве из-за медленного наступления

Американский журнал Time, ссылаясь на окружение президента Владимира Зеленского, утверждает, что украинские власти готовят увольнения министра и генерала, ответственных за контрнаступление, сообщает Украинская правда.

В статье говорится, что Зеленский не соглашается с тем, чтобы заморозить войну из-за наступления холодов еще до весны.

"Заморозить войну для меня означает ее проигрыш" , – говорит президент.

Потому перед началом зимы, по информации Time, готовятся серьезные изменения в военной стратегии. В частности, речь идет об увольнении по меньшей мере одного министра и "старшего генерала", ответственных за медленное наступление на фронте.

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