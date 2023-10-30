Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи Украине

Азербайджан сегодня, 30 октября, отправил очередную партию помощи для Украины. Речь идет об электрооборудовании, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает издание AZƏRTAC.

"С территории Сумгайытского технологического парка была первая партия электрооборудования, предусмотренная нашей страной для оказания гуманитарной помощи народу Украины" , - говорится в сообщении.

Издание пишет, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 17 июля 2023 года, гуманитарный груз, подготовленный Министерством энергетики, включает более 555 тысяч метров электрических кабелей и проводов.

Конвой из 14 грузовиков с гуманитарным грузом отправился для поддержки мероприятий по восстановлению устойчивого электроснабжения территорий, пострадавших от войны в Украине.

Фото: Помощь от Азербайджана (azertag.az)

Также издание пишет, что очередные части предполагаемой помощи общей стоимостью 7,6 млн долларов, которая подготовлена в соответствии с заявками, поступившими из Украины, планируется отправить в ближайшее время.

Помощь Азербайджану Украине

С начала российского вторжения Баку предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи на общую сумму более 33 миллионов долларов.

При этом Азербайджан является одним из лидеров гуманитарной помощи в рамках восстановления энергосистемы Украины после ракетных ударов со стороны России. Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Также Минэнергетики сообщало, что Азербайджан до конца года планирует передать Украине оборудование для восстановления распределительных сетей.