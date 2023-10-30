Генштаб сообщает о сложной обстановке на востоке и юге Украины

В течение последних суток оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Сообщается, что в течение суток на фронте состоялось 30 боевых столкновений. В целом враг нанес 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 4 баллистические ракеты Искандер-М.

Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные БпЛА и 2 управляемые авиационные ракеты противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества, Спирного, Выемки Донецкой области. Также обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и нанес авиационные удары в районах Андреевки, Курдюмовки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отражено 5 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Архангельского, Новокалиново, Новобахмутовки, Семеновки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Орловки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении противник при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши защитники отбили более 10 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя, Катериновки, Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник наступательных действий не вел. В то же время нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Берислав, Николаевка, Тягинка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Херсон, Кизомыс, Белозерка Херсонской области и Солончаки, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, штурмовые действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и еще 6 других важных целей противника.