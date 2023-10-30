ЦНС: РФ начала вербовать на войну заключенных, осужденных Украиной

Российская Федерация начала вербовать на войну в Украине заключённых с оккупированных территорий. Речь о людях, осужденных еще по украинскому законодательству, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как рассказали в ведомстве, россияне пытаются вербовать заключенных с временно оккупированных территорий востока Украины, приговоренных еще до образования фейковых "республик".

В частности, на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей коллаборанты должны составить списки заключенных, осужденных согласно украинскому законодательству и отбывающих наказание с 2014 года или ранее.

"Враг уже начал вербовать этих заключенных в ряды российских оккупационных войск, манипулируя на их чувствах оскорбления в правоохранительные органы Украины. В случае же отказа от прохождения службы заключенным угрожают худшим отношением со стороны тюремных администраций" , - пишет ЦНС.

Потери росармии в Украине

Согласно утренним данным Генштаба ВСУ, потери России в войне в Украине на 30 октября составили 860 кафиров, общее количество потерь российской армии с начала широкомасштабного вторжения составляет 299 940 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 15 танков и 20 БПЛА.

Как уточнили в Силах обороны Таврического направления, украинские бойцы с 10 октября уничтожили уже шестой российский самолет Су-25 на Авдеевском направлении . Также вчера спикер Таврического направления Александр Штупун отметил, что наступление войск РФ под Авдеевкой привело к огромным потерям у противника - с 10 октября оккупанты потеряли более 6500 человек.