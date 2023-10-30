В РФ заявили, что задержали подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
В российском следственном комитете сообщили, что задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек во временно оккупированном Волновахе, ими оказались двое военнослужащих с Дальнего Востока, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил следственный комитет России.
По предварительным данным, мотивом преступления стал конфликт на бытовой почве.
Подозреваемые – российские военнослужащие с Дальнего Востока, проходящие военную службу по контракту. Их задержали и доставили в следственный отдел, теперь собирают доказательную базу.
Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту убийства девяти жителей во временно оккупированном Волновахе.
Предыстория:
- Во временно оккупированном Волновахе Донецкой области расстреляли девять мирных жителей, среди которых была семья с двумя детьми – тела нашли в частном доме.
- Украинские прокуроры начали расследование по факту убийства российскими оккупантами в оккупированном Волновахе 9 гражданских, среди которых двое детей.