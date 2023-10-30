Кулеба анонсировал положительные новости по движению Украины в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время появятся новости с "положительным эффектом" на движение Украины к членству в Европейском Союзе, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона в понедельник.

На вопрос о результатах оценки Еврокомиссией прогресса на пути членства Украины в ЕС, на основе которой Европейский совет должен принять решение о переговорах, глава МИД сказал, что "результаты объявлять не будет".

"Но я думаю, что до конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь, скажем так, положительный эффект. Украинская власть поработала над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны", – заверил он.

Кулеба напомнил, что, как он и говорил в предыдущие месяцы, до конца этого года Украина откроет переговоры о членстве в Европейском Союзе, "если не будет никаких форс-мажоров".

"Это будет очередной исторический момент. И сейчас мы движемся довольно уверенно к этой цели. Остальное раскрывать пока не буду. Работа продолжается на всех уровнях", – подытожил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе призвал их в конце года поддержать начало переговоров с Украиной относительно членства в ЕС.

По данным СМИ, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации прессы, вероятно, приедет в Украину. Этот визит может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.