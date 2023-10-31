В британской разведке объяснили замену командующего войсками РФ на Херсонщине

Смена командующего группировкой войск РФ "Днепр" на Херсонском направлении свидетельствует об усилении давления на российские силы, которые защищают эту территорию, считает британское Минобороны, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре министерства во вторник.

По данным российских государственных СМИ, заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой российских войск. Эта группировка отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра.

В последние недели в этом районе активизировались боевые действия, поскольку украинские силы пытаются восстановить контроль над восточным берегом реки, который контролируют россияне.

Теплинский, вероятно, пользуется большим уважением в российском Генеральном штабе и имеет опыт командования операциями в этом районе, отметили британские аналитики. Он был офицером на местах, который отвечал за относительно успешный вывод российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года.

Почти наверняка отражение украинских атак в районе Днепра и удержание территории в оккупированной Херсонской области остается приоритетной задачей для российских войск в Украине, говорится в обзоре.

Назначение Теплинского, вероятно, свидетельствует об усилении давления на российские силы, которые защищают эту территорию.