В РФ произошел взрыв на военном заводе в Пермском крае

В российском Пермском крае произошел взрыв на военно-промышленном заводе "Урал", который принадлежит "Ростеху", пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

В МЧС России отметили, что сообщение о происшествии на территории Соликамского завода "Урал" на улице Энергетиков поступило в 13:25 (10:25 по Киеву). На место отправились 44 человека и 11 единиц техники.

Прибывшие пожарные установили, что в здании корпуса №2 якобы "произошел хлопок". В тот момент в здании никого не было. Отмечается, что на работу предприятия инцидент якобы не повлиял. Завод работает в штатном режиме.

Предварительно, пострадавших нет.

При этом Министерство территориальной безопасности Прикамья уточняет, что инцидент произошел в цехе № 3, который работает в автоматизированном режиме. По оперативной информации, выбиты окна и двери.

Добавим, что местные жители в соцсетях писали, что в разных районах города "дома содрогнулись", шаталась мебель, в некоторых зданиях даже выбило стекла.

Отметим, что предприятие является одним из самых крупных военно-промышленных заводов в России. Там выпускают порох, взрывчатые вещества, изделия из резины и пластмассы, лакокрасочные материалы, в частности в цехе № 3 прессуют порох.

Завод входит в концерн "Спецхимия" корпорации "Ростех".