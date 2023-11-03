Житомир остался без воды: сломался канализационный коллектор
3 ноября, с 15:00, областной центр Житомир полностью отключен от водоснабжения из-за сложной аварии на канализационном коллекторе, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает Коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
"Имеем сложную аварийную ситуацию. Наш многострадальный напорный канализационный коллектор, которым транспортируются стоки со всего города к очистным сооружениям, вышел из строя", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы работники могли провести работы по восстановлению целостности канализационной сети, с 15:00 полностью приостановлено водоснабжение города.
Коммунальщики пока не называют сроков устранения последствий аварии.
"Просим набраться терпения, пока мы ликвидируем порыв", - говорится в сообщении.
"Житомирводоканал" обещает сделать все возможное, чтобы справиться как можно быстрее.