Минэнерго: Запасы газа в хранилищах растут из-за теплой погоды

Уровень потребления газа в Украине в 2023 году меньше, чем в прошлом году в этот период, более чем на 13 млн кубометров в сутки.﻿ Об этом заявили в министерстве энергетики, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Это позволяет активно накапливать запасы голубого топлива в хранилищах - в настоящее время в ПХГ более 16 млрд кубометров голубого топлива" , - говорится в сообщении.

По данным министерства, энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объем производимой электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности.

Кроме того, в понедельник, 6 ноября, в дневные часы (с 12:00 до 15:00) Украина снова активировала аварийную поставку электроэнергии в Польшу. Суммарная величина переданных излишков электроэнергии составила 900 МВт-ч.

В то же время два энергоблока генерирующих мощностей выведены в краткосрочный ремонт в пределах одних суток, добавили в министерстве.

Отопительный сезон

Напомним, в начале октября Украина накопила в ПХГ около 15,75 млрд кубометров газа. Это больше, чем к началу зимы прошлого года, когда в ПХГ было около 14 млрд кубометров газа.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что Украине хватит запасов газа в подземных хранилищах на отопительный сезон. Сейчас "Нефтегаз" закупает топливо у частных компаний и пока не планирует импорт.

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.