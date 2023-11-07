В Закарпатской области автомобиль сбил пограничника на блокпосту

В Закарпатской области на одном из блокпостов автомобиль сбил военнослужащего пограничной службы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Инцидент произошел сегодня в селе Яноши Береговского района. По данным полиции, 34-летний водитель Audi обгонял автомобиль, остановившийся на блокпосте для проверки, и сбил 21-летнего пограничника, который как раз находился на проезжей части.

Пострадавшего пограничника с многочисленными травмами разной степени тяжести госпитализировали, а водителя Audi задержали и поместили в изолятор временного содержания. На момент инцидента водитель был трезв.

Правоохранители по факту ДТП возбудили уголовное дело. Водителю Audi грозит до 8 лет за решеткой.

А в ночь на 22 октября на въезде в Киев со стороны Броваров автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Кроме того, 25 июля на блокпосте у станции метро "Святошин" в результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, а еще двое военных пострадали.